Verkehrsbilanz 2018: So sicher wie noch nie

Vor einigen Jahren war die Landesstraße L213 zwischen Eisenstadt und Stotzing eine beliebte Strecke für Motorradfahrer. Immer wieder wurden private Rennen veranstaltet, bis es der Polizei zu bunt wurde. „Als wir begonnen haben, den Abschnitt verstärkt zu kontrollieren, wurde die Route für das Problemklientel, also die Raser, uninteressant“, sagt Andreas Stipsits, Leiter der Verkehrsabteilung Burgenland.

Der Erfolg gibt Stipsits und seinen Kollegen recht: Im Vorjahr gab es auf den sogenannten burgenländischen Motorradstrecken – neben der L213 zählt auch die B56 (Geschriebensteinstraße) dazu – keinen einzigen tödlichen Unfall mit Motorrädern. Damit das auch so bleibt, werden die Maßnahmen, also sichtbare Präsenz und null Toleranz, heuer beibehalten. „Zu Beginn der Motorradsaison werden auch wieder verstärkt Flagge zeigen, damit die Raser den burgenländischen Straßen fern bleiben“, kündigt Stipsits an.