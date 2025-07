Ex-Polizist steuert den Burgenland-Bus auf Konfrontationskurs

Sehr zum Ärger der knapp 50 privaten Busbetreiber, die eines ihrer letzten Kerngeschäfte verpuffen sehen. So erzählt man in der Bus-Sparte der Wirtschaftskammer von Burgenland-Bussen in Tirol oder bei Open-Air-Veranstaltungen in Istrien. Auch daheim sind die VBB umtriebig. Am kommenden Wochenende sollen Shuttles Besucher des Forestglade in Eisenstadt und des Rotweinfestivals Mittelburgenland sicher nach Hause bringen.

„Das ist unfair“, sagt Silke Gruber, Vizeobfrau der Bus-Sparte in der Kammer. Private „haften mit Haus und Hof“ für ihre Firma, die VBB könnten auf öffentliche Gelder zurückgreifen.