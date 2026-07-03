Verein sagt Viertelfest ab und kritisiert steigende Anforderungen

Das Marktfelder Viertelfest in Pinkafeld findet heuer nicht statt. Der veranstaltende Verein hat die für den 15. August geplante 26. Auflage am Montag mit einem Posting auf Facebook abgesagt. Als Grund werden seitens des Vereins fehlende Bewilligungen und mangelnde Planungssicherheit genannt.

Die notwendigen Ansuchen seien rechtzeitig eingebracht, jedoch bisher nicht vollständig bearbeitet worden. Dadurch fehle die Grundlage, um auf mögliche zusätzliche behördliche Auflagen reagieren zu können. Angesichts der verbleibenden Zeit bis zum Termin habe man sich zu diesem Schritt entschlossen und die Veranstaltung abgesagt. Immer schwerer planbar Der Verein verweist in dem Posting zugleich auf eine grundsätzliche Entwicklung: Veranstaltungen würden für ehrenamtliche Organisatoren zunehmend schwieriger planbar. Neue Vorgaben, zusätzliche Auflagen und steigende Anforderungen erhöhten das finanzielle Risiko.