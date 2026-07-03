Eskalation bei Event: Drohung gegen Bürgermeister

Bei einer Veranstaltung im Bezirk Neusiedl am See ist es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 44-jähriger Burgenländer bedrohte den Bürgermeister einer Gemeinde sowie weitere anwesende Personen und später auch mehrere Polizisten.

Der Mann kündigte an, seinen Teleskoplader zu holen, wodurch Besuchern und dem Ortschef etwas passieren werde. Gegen 19.00 Uhr war es im Zuge des Events zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Verdächtigen und dem Bürgermeister gekommen. Nachdem dieser bedroht worden war, verständigte der Ortschef die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte setzte der 44-Jährige seine Drohungen fort und richtete diese auch gegen die Polizisten. In weiterer Folge wurde er von den Beamten festgenommen.