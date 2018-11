Verein „Frauen für Frauen“ feiert 30. Geburtstag

Stand dem Verein in der Anfangszeit nur eine Halbtagskraft zur Verfügung, so ist „Frauen für Frauen “ mittlerweile auf 22 Mitarbeiterinnen und etwas mehr als 16 Vollzeitarbeitsplätze gewachsen. In den drei Beratungsstellen Oberwart, Güssing und Jennersdorf arbeiten zehn Beraterinnen, drei Ärztinnen auf Honorarbasis und eine Psychotherapeutin.

2017 standen dem Verein rund 962.000 Euro zur Verfügung, der Anteil der Landesförderung beträgt 72.000 Euro. „Weitere bedeutende Unterstützer sind das Arbeitsmarktservice sowie das Frauen- und Familienministerium“, sagt Holpfer. Besonders hervorstreichen will sie aber die Zusammenarbeit mit dem burgenländischen Frauenreferat – zuerst unter der Führung von Landesrätin Verena Dunst, jetzt mit Astrid Eisenkopf an der Spitze: „Gemeinsam machen wir seit langem Nägel mit Köpfen – und werden das auch weiterhin tun.“