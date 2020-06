Verein Discobus im Visier der VP

Die Junge ÖVP ist über eine Parlamentarische Anfrage von Nationalrat Franz Glaser auf die angeblichen Missstände beim Discobus gestoßen. Differieren doch die Beträge in der Anfrage von Glaser und den Zahlungseingängen mancher Gemeinden. „Alle Zahlen und Fakten auf den Tisch“, fordert Christoph Wolf, Jugendsprecher der ÖVP im Landtag. Nikitsch sei ein Beispiel für die Ungereimtheiten, ist VP-Vizebürgermeister Franz Fazekas überzeugt: „Nikitsch bekam für das Jahr 2007 insgesamt 3442,72 Euro vom Ministerium zugesprochen. Aber nur 2823,65 Euro wurden vom Verein überwiesen“, erklärt der Vizebürgermeister. Was mit dem restlichen Geld geschehen ist, sei unklar. Auch in anderen Gemeinden sei dies der Fall, heißt es von der JVP. So kann es auch sein, dass in Oberpullendorf für das Jahr 2008 29.971,90 Euro vom Ministerium genehmigt wurden, aber nur 3907,38 am Konto eingelangt sind.