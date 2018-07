„Verbündeter“ fürs Burgenland im Ringen um EU-Fördermittel

Als Karl-Heinz Lambertz Donnerstagvormittag im Bahnhof Wulkaprodersdorf das alte, ausrangierte Gleisbildstellwerk erblickt, zückt der Präsident des Ausschusses der Regionen (AdR) in der EU sein Handy: „Ein Bild sagt mehr als lange Vorträge“, murmelt der aus Belgien kommende Politiker. Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ), Burgenlands Vertreter im 280 Regionen umfassenden AdR, hat seinen Parteifreund ins Burgenland gelotst, um zu demonstrieren, was EU-Förderungen hierzulande alles bewegt haben. Zum Beispiel wurde im Zuge des „mittelfristigen Investitionsprogramms“ auch das neue, digitale Stellwerk der Raaberbahn in Wulkaprodersdorf gefördert. Insgesamt habe die Anschaffung rund zehn Millionen Euro gekostet, berichtet Raaberbahn-Betriebsdirektor Alfred Szuppin. Statt 15 mal zehn Meter braucht das digitale Stellwerk nur mehr vier Quadratmeter Platz.

Weitere Stationen auf der für Lambertz zusammengestellten Tour: die Fachhochschule Eisenstadt und das Weingut Scheiblhofer.