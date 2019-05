VCÖ: Biker und Ausflügler machen Mai zum Risiko-Monat im Verkehr

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) will nun aber im Mai ein „erhöhtes Unfallrisiko“ auf den Straßen zwischen Kalch und Kittsee ausgemacht haben. „Der Mai war in den vergangenen Jahren ein starker Unfallmonat“, verweist VCÖ-Sprecher Christian Gratzer auf eine aktuelle Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. Demnach hätten sich in den vergangenen fünf Jahren im Mai um 65 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereignet als im Schnitt von Jänner bis April.

Mai 2018: 84 Verkehrsunfälle mit 107 Verletzten

Allein im Mai des Vorjahrs seien bei 84 Verkehrsunfällen 107 Menschen verletzt und drei getötet worden. Hauptunfallursachen sind laut VCÖ „zu hohes Tempo sowie Ablenkung und Unachtsamkeit“. Verstärkte Maßnahmen „gegen Schnellfahren und Handy am Steuer“ seien probate Mittel dagegen, so der Verkehrsclub.

Der Club liefert aber auch gleich eine Erklärung für den Anstieg mit: Im Mai sind mehr Motorradfahrer unterwegs und auch der Ausflugsverkehr nimmt zu. Für Oberst Andreas Stipsits, Kommandant der Landesverkehrsabteilung, ist wichtig, dass seine Mitarbeiter das ganze Jahr über auf den Straßen präsent sind. So werden alljährlich 16 Planquadrate durchgeführt, je eins pro Monat und dazu noch Aktionen zu Ostern, zu Pfingsten oder bei Festivals. Der Erfolg gibt dem seit Juli 2017 amtierenden Chef recht, im Jahr darauf sank die Zahl der Verletzten und Toten.