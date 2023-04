Vater und Mutter sollen ihre Töchter missbraucht haben

Im Burgenland soll sich ein eklatanter Fall von sexuellem Missbrauch abgespielt haben, wie die Bezirksblätter berichtet haben. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat am Karfreitag auf KURIER-Anfrage folgenden Sachverhalt bestätigt: Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart und eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Hollabrunn in NÖ sitzen seit Dezember 2022 in U-Haft.

Ihnen werden mehrere Delikte vorgeworfen, darunter pornographische Darstellung Minderjähriger, sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person, schwerer sexueller Missbrauch Unmündiger. Dem Mann zudem auch Blutschande und Suchtgifthandel.