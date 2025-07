Variable Zinsen mit fixen Folgen im Burgenland

Alfred Kollar, Landesobmann der gemeinnützigen Bauvereinigungen, verteidigt die aktuelle Entwicklung: „Die Erhöhungen bleiben in den meisten Fällen noch in einem sozial verträglichen Rahmen.“ Für Härtefälle gebe es individuelle Lösungen, etwa durch Wohnbeihilfe oder Kulanzregelungen. Der Preisanstieg resultiere aus gestiegenen Kreditzinsen – ein Effekt, der im Vorjahr durch den Wohnkostendeckel abgefedert wurde. Insgesamt stellte das Land dafür 24 Millionen Euro bereit, Anfang Juli lief die Maßnahme aus.

„Jetzt gesunde Zinsen“

Die Kritik, wonach die Bauträger durch ihre Zinspolitik – Kredite wurden hauptsächlich mit variabler Verzinsung abgeschlossen, dadurch stiegen die Kosten für Mieter in der Hochzinsphase Anfang 2024 stark an – selbst zur Misere beigetragen hätten, entgegnet Kollar so: „Im Nachhinein betrachtet wäre es sinnvoller gewesen, keine variablen Zinsen zu nehmen. Aber zehn Jahre lang hat niemand etwas dagegen gesagt. Außerdem ist man am Abend immer klüger als in der Früh.“