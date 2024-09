© Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See

Unwetter: Pegel an der Leitha im Nordburgenland gehen zurück

An der Leitha im Bezirk Neusiedl am See sinken die Pegelstände.

Die Feuerwehren beobachten noch die Lage an den Dämmen, derzeit sei die Situation aber ruhig, teilte das Landesmedienservice am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Mit einer Entwarnung im nördlichsten Bezirk sei am Montag oder Dienstag zu rechnen, hieß es weiters.

Die starken Regenfälle vom vergangenen Wochenende hatten zu Hochwasser in der Leitha geführt. In den Bezirken Eisenstadt Umgebung und Mattersburg konnte inzwischen jedoch Entwarnung gegeben werden.

Im Bezirk Neusiedl am See ist diese noch aufrecht. Es wird auch weiterhin davon abgeraten, sich in Ufernähe aufzuhalten. Entwarnung für dieses Gebiet dürfte es dann nach dem Wochenende geben.