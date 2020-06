Hagelschäden stehen in einigen Wochen fest

Der Hagel am vergangenen Wochenende am Eisenberg, Bezirk Oberwart, hat zwar nur wenige Minuten gedauert, bringt aber viele Weinbauern an den Rand der Verzweiflung. Wie der KURIER berichtet hat, rechnen viele mit einem Totalausfall der heurigen Ernte. Besonders im Osten, Richtung Ungarn hat das Unwetter gewütet. „Die linke Seite des Berges hat es weniger getroffen, oben und auf der rechten Seite gibt es einen Totalausfall“, erklärt Bürgermeister Franz Wachter ( ÖVP), selbst Weinbauer. Wie hoch der Schaden ist, werden erst die Gutachter der Hagelversicherung klären. „Nächste Woche wird der Schaden im Ackerbau geschätzt, in zwei bis drei Wochen kommen die Gutachter in die Weingärten“, sagt Wachter. Auch die Landwirtschaftskammer hat einen Infoabend für die Winzer abgehalten. „Wie viele nicht versichert sind, kann ich nicht sagen“, erklärt Wachter.