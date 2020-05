Unterwart: Funkgeräte der Wehr gestohlen

Gemeine Diebe haben am Wochenende im Feuerwehrhaus von Unterwart zugeschlagen und durch den Diebstahl mehrerer Funkgeräte sogar die Einsatzbereitschaft kurzfristig gefährdet.

"Die Diebe sind in der Nacht auf Samstag gekommen", schildert der Kommandant der Feuerwehr Unterwart, Wilhelm Farkas. Die Zeit weiß man relativ genau. Denn ein Nachbar hatte gegen halb fünf in der Früh Licht im Feuerwehrhaus gesehen, sich aber nichts dabei gedacht.



Entdeckt wurde der Einbruch am Samstag. Die Kriminellen haben drei Funkgeräte, zusätzlich vier Akkus für die Funkgeräte, ein Ladegerät und eine Motorsäge gestohlen. Lediglich zwei Funkgeräte ließen die Täter zurück.



"Hätten wir einen Einsatz mit zwei Atemschutztrupps gehabt, dann hätten wir ein echtes Problem bekommen", erläutert Kommandant Farkas den Ernst der Lage. Die gestohlenen Geräte müssen neu angeschafft werden. Den Schaden beziffert der Kommandant mit rund 2500 Euro. Zwischenzeitlich behilft sich die Unterwarter Feuerwehr mit Funkgeräten befreundeter Wehren.