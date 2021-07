Unterrabnitz: Das Geheimnis der Malerwochen

„Manchmal fühle ich mich wie 100, manchmal wie 20. Also im Durchschnitt wie 50“, sagt Harro Pirch und lacht. Seit einem halben Jahrhundert fungiert der Professor als Gastgeber für Kunstschaffende aus aller Welt. Zehn Künstler hat Pirch, der heuer seinen 80. Geburtstag feiert, derzeit in seinem Turmhaus im mittelburgenländischen Unterrabnitz zu Gast.

Sei es an der Staffelei, auf dem (Noten-)blatt oder mit dem Fotoapparat: Im idyllischen Ambiente rund um und in Pirchs Turmhaus können die kreativen Köpfe für einige Wochen in aller Ruhe und Stille ans Werk gehen. Maler, Grafiker, Keramiker, Fotografen, Dichter – Künstler aus den verschiedenen Metiers arbeiten hier „in entspannter und befruchtender Atmosphäre“, wie es der Hausherr formuliert. Höhepunkt des mehrwöchigen Schaffens ist die Ausstellung der entstandenen Werke Ende Juli.