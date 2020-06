Unternehmer nach Pleite vor Gericht

"Als Grund für die Pleite nennt die Anklägerin einen "übertriebenen Lebensstandard" des 35-Jährigen. Aus dem Unternehmen sei "zu viel herausgenommen" worden. 2006 etwa habe der Geschäftsführer 140.000 € an Privatentnahmen getätigt. In die Errichtung eines privaten, "sehr luxuriösen Einfamilienhauses" habe er rund 1,3 Mio. € investiert. Die 37-jährige Ex-Lebensgefährtin ist wegen betrügerischer Krida als Beitragstäterin angeklagt.

Dem 57-jährigen Ex-Banker wird Untreue zur Last gelegt. Er habe potenzielle Kunden, die eine Immobile kaufen wollten, auf deren Kreditwürdigkeit überprüft. Dabei soll er in 65 Fällen nicht genehmigungswürdige Kredite bewilligt haben. Der 50-jährige Bauunternehmer habe Immobilien bewertet und Gutachten erstellt. In drei Fällen, so die Anklage, soll er den Wert doppelt so hoch angesetzt haben.

Alle vier Angeklagten sind nicht geständig. Ihr Mandant habe 2006 Reorganisationsmaßnahmen eingeleitet, musste aber danach für ein halbes Jahr ins Spital, erklärt die Verteidigerin des 35-Jährigen. In dieser Zeit hätten zwei Angestellte die Firma geführt, die dem Unternehmen geschadet hätten. Ihr Mandant habe "keinen erhöhten Lebenswandel geführt". Das als mondän geschilderte Wohnhaus hätte die Geschäftszentrale werden sollen.

Einen Freispruch forderte der Anwalt der 37-Jährigen für seine Mandantin. Sie habe "keinerlei Kenntnis vom Konkurs " gehabt. Auch der Ex-Banker und der Bauunternehmer bekennen sich nicht schuldig.

Bei dem Prozess sind zwölf Zeugen geladen. Das Urteil wird für Freitag erwartet.