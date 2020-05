Unger baut Standort Oberwart aus

Wie berichtet, stand der UDB vor der Entscheidung den alten Standort zu modernisieren oder gleich auf einem neuen Standort eine moderne Anlage zu errichten. Der UDB entschied sich für Letzteres und hat seinen Stützpunkt im Bereich der Unterwarter Straße neu errichtet.



Unger übernahm vom UDB das alte Grundstück. In einem ersten Schritt wird nun die neue Halle errichtet. 2012 will der weltweit agierende Unternehmer den Büro- und Planungsbereich am Standort Oberwart vergrößern. Aktuell ist Unger in Österreich etwa mit der Überdachung des neuen Hauptbahnhofes in Wien - der KURIER hat berichtet - beschäftigt.



Neben dem Standort Oberwart hat Unger auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Sharjah ein Produktionswerk. Damit wird vor allem der Mittlere Osten beliefert. Am Standort in Oberwart sind derzeit rund 350 Mitarbeiter beschäftigt. Damit zählt die Unger Steel Group zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. In Oberwart selbst hat Unger unter anderem die Erweiterung der Sporthalle gemacht sowie die große Messehalle errichtet.