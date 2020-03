Coronavirus: Ungarns "Aktion scharf" bedroht Burgenlands Pflegesystem

Am Freitag ist in Ungarn ein Beschluss des Nationalen Zentrums für Volksgesundheit in Kraft getreten. Dieser Beschluss sieht unter anderem vor, dass sich auch ungarische Staatsbürger, bei denen kein COVID-19-Verdacht besteht, in 14-tägige Quarantäne begeben müssen.

Diese Bestimmung trifft auch alle ungarischen Arbeitskräfte, die zu ihrem Arbeitsplatz ins Burgenland pendeln. „Das Burgenland ist von dieser Regelung massiv negativ betroffen, weil wir damit zumindest für die nächsten zwei Wochen dringend erforderliches Personal verlieren – besonders im Gesundheits- und Pflegebereich“, so Landeshauptmann Doskozil. Er drängt die Bundesregierung zu einer bilateralen Lösung des Problems.

Brief an Kanzler

Der Landeshauptmann hat heute in einem Schreiben an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) auf die "dramatischen Auswirkungen dieser neuen Bestimmung für das Burgenland" aufmerksam gemacht. „Es gibt in vielen Wirtschaftsbereichen, am Arbeitsmarkt und besonders im Gesundheits- und Pflegebereich eine sehr enge Verflechtung mit Ungarn. Wir brauchen das Personal aus Ungarn, um diese Krisensituation meistern zu können“, betont der Landeshauptmann.

Es müsse auf bilateralem Wege eine rasche Lösung dieses Problems herbeigeführt werden. In Gesprächen mit der ungarischen Regierung müsse zumindest für Grenzregionen bzw. für Arbeitskräfte im Gesundheits- und Pflegebereich eine Ausnahmeregelung erzielt werden.

Rund 1.200 Personen arbeiten in burgenländischen Altenwohn- und Pflegeheimen und der Hauskrankenpflege. Darunter befinden sich rund 300 ausländische Arbeitnehmer, mit 201 Personen vorrangig Ungarn, gefolgt von Slowenen mit 48 Personen. Darüber hinaus kommen zahlreiche Personenbetreuerinnen, die in der 24-Stunden-Betreuung im Burgenland tätig sind, auch aus Ungarn sowie aus Rumänien, Slowakei, Kroatien und Slowenien.



Bei den Spitalsärzten sind vor allem die Landesspitäler in Güssing (23 Prozent der Ärzte kommen aus Ungarn), Oberwart (15 Prozent Ungarn) und Oberpullendorf (11Prozent) betroffen. In Kittsee kommen 35 Prozent der Spitalsärzte aus der Slowakei. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt hat mit gut fünf Prozent ausländischen Ärzten (die meisten aus Ungarn) den geringsten Anteil.

Für Pfleger wie Ärzte gibt es von den burgenländischen Stellen das Angebot, vorübergehend im Burgenland zu wohnen, die Kosten übernehmen die Spitals- und Pflegeeinrichtungen.