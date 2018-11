Ungarn will mehr Grenzübergänge

Dass Ungarns Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch auf dem Weg nach Wien zum Treffen mit FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Eisenstadt Halt machte, lag nicht nur an seiner „Wertschätzung“ für Landeshauptmann Hans Niessl, sondern auch an einer akuten „Störung“ des nachbarschaftlichen Grenzverkehrs.

Das Aufstellen von Pkw-Verbotsschildern an vielen Übergängen zu Ungarn (und Slowenien) durch die Polizei war in der Vorwoche publik geworden und habe in Ungarn kurzzeitig für „Panik“ gesorgt, meinte Szijjártó. Auslöser der Aufregung: Ungarische Pendler, die kleine Grenzübergänge genutzt hatten, mussten Umwege in Kauf nehmen.