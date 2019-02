Unfallwagen fing nach Aufprall Feuer

In der Nacht auf Freitag kam es in Jabing, Bezirk Oberwart, auf der L382 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Lenker war mit seinem Pkw in Richtung Rohrbach/Teich unterwegs und dürfte vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von den Fahrbahn abgekommen sein. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, riss mehrere kleinere Bäume um und wurde in den Wald geschleudert.

"Aufgrund des heftigen Aufpralls dürfte der Wagen sofort Feuer gefangen haben", erklärt ein Sprecher der Feuerwehr Jabing, die zum Unfallort gerufen wurde. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst aus dem brennenden Wrack retten. Als die Feuerwehr Jabing eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. "Wir haben sofort die Einsatzstelle abgesichert und mit schwerem Atemschutz das Auto gelöscht", sagt ein Feuerwehrmann. Mit einer Seilwinde konnte das Wrack aus dem Wald gezogen werden. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.