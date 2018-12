Unfallserie: Drei verletzte Personen innerhalb weniger Stunden

Am Dienstagabend und am Mittwoch ereigneten sich im Burgenland drei Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. In zwei von drei Unfällen waren Fußgänger involviert.

Ein 85-jähriger Mann wollte am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr die Wiener Straße in Kleinhöflein überqueren. Dabei wurde er vom Pkw einer 45-jährigen Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung erfasst. Der Mann wurde auf die Motorhaube geschleudert und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.