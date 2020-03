Unfall auf der A4: Vier Lkw beteiligt, Autobahn war zehn Stunden lang gesperrt

Zu einem Unfall mit vier beteiligten Lkw ist es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Ostautobahn A4 zwischen dem Gewerbepark Neusiedl am See und der Abfahrt Weiden/ Gols in Fahrtrichtung Ungarn gekommen.

Laut Landessicherheitszentrale Burgenland war ein Lkw in einen vor ihm fahrenden Lastwagen gekracht. Der Lenker wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert.