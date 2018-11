Umgebungslärm im Burgenland: Betroffene Orte fehlen

Das ist auch der Grund dafür, warum die Gemeinden Großhöflein (siehe Zusatzbericht unten) und Müllendorf in der Aufstellung fehlen, obwohl hier die Lärmbelastung aufgrund der Nähe zur A3 besonders hoch ist. Dementsprechend viele Stellungnahmen aus diesen Gemeinden sind deshalb im Evaluierungszeitraum beim Amt der Burgenländischen Landesregierung eingangen. Auch Bürger aus Wulkaprodersdorf, Parndorf und Oberloisdorf gaben Kommentare ab. „Diese Eingaben wurden entweder bearbeitet oder an die zuständigen Stellen weitergeleitet“, sagt Referatsleiter Helmut Hedl, der vom Lärm als „Querschnittsmaterie“ spricht: „Das Thema Lärm beschäftigt viele Abteilungen, jede macht in ihrem Wirkungsbereich, was möglich ist. Es gibt aber weder klare Zuständigkeiten noch ein Budget, vielmehr geht es um Koordination und das Setzen von Schwerpunkten.“

Auf Seite 27 des Aktionsplans finden sich 13 Maßnahmen gegen Umgebungslärm, darunter etwa der Bau der S7, die Weiterführung der B61a, der Bau der „Schleife Eisenstadt“, der Ausbau von Park & Ride-Anlagen oder die Förderung von Lärmschutzfenstern. Von 2013 bis 2017 wurden für letztere rund 450.000 Euro an Förderungen für den Einbau in 216 Gebäuden ausbezahlt.