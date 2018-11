Umarmen erwünscht: Verein lädt zu jährlicher Kunstaktion

„Wer den Menschen nahe kommen möchte, muss sie berühren“, sagt Marksteiner und schlüpft gemeinsam mit Kollegen in ein Ganzkörperkostüm. Als Einhorn verkleidet, verteilen sie an öffentlichen Plätzen spontan Umarmungen an Passanten.

Ihre Mission ist, den Wert körperlicher Nähe aufzuzeigen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig Körperkontakt für den Menschen ist. „In unserer reservierten Gesellschaft fehlt es nicht nur in den sozialen Netzwerken an Körperkontakt. Vermieden wird dieser auch in den meisten sozialen Begegnungen, sogar Paare vernachlässigen liebevolle Berührungen“, sagt Marksteiner, die sich freuen würde, wenn sich mehr Menschen an der Aktion beteiligen. Heuer war sie in Eisenstadt unterwegs, 2019 ist eine Aktion in Oberwart geplant. Wo genau, steht noch nicht fest. Fix ist allerdings, dass „wir am 21. Jänner wieder etwas verteilen werden, was es nirgends zu kaufen gibt: eine zärtliche Geste – die Umarmung.“