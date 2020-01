Um 2.18 Uhr geboren: Burgenlands Neujahrsbaby

392.000: Soviel Kinder werden in etwa am ersten Tag des Jahres laut einer Schätzung des UN-Kinderhilfswerks UNICEF weltweit geboren. In Österreich blieb das Rennen um den Titel des Neujahrsbabys 2020 spannend.

Das erste Kind, das im Burgenland 2020 das Licht der Welt erblickte, heißt Kende. Der Bub wurde um 2.18 Uhr im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt geboren. Kende ist 54 Zentimeter groß und hatte bei der Geburt 3.494 Gramm. Mutter und Sohn sind wohlauf. Kende ist das zweite Kind von Hanzeros Akos und Erika Pfaff.