Übergangsregion bringt 56 Mio. Euro

Am Ende ist es nicht ganz so viel geworden wie erhofft, aber das Burgenland wird in der kommenden EU-Finanzperiode von 2014 bis 2020 als Übergangsregion dennoch besser gefördert als andere Bundesländer. Die Einigung aufs EU-Budget bringt dem Burgenland Klarheit. Als eine von rund 50 europäischen Übergangsregionen erhält das Burgenland in der nächsten EU-Finanzperiode 56 Millionen Euro.

Für Landeshauptmann Hans Niessl „auf jeden Fall ein Erfolg“. Aber er fordert zusätzlich Unterstützung vom Bund – ein „eigenes Burgenlandprogramm“ – um die Einbußen „zu puffern“.