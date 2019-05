Überflutete Keller in den Bezirken Mattersburg und Oberpullendorf

In Mattersburg, Forchtenstein und Wiesen (alle Bezirk Mattersburg) mussten die Feuerwehren am Samstagnachmittag nach starken Regenfällen ausrücken. In Mattersburg wurden die Einsatzkräfte um 16.27 Uhr alarmiert, so Kommandant Thomas Dienbauer. Rund 35 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, Keller auszupumpen, besonders die Gegend um Garten- und Mühlgasse war betroffen. Auch Straßen wurden verschlammt.