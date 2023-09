Udo Preis: „Man spürt einfach, wenn Musik klappt“

Auf der einen Seite spielt ein Mann einen siebensaitigen Kontrabass. Daneben ertönt eine Klarinette, zwischen drin zeigt eine Frau Ausdruckstanz und nebenbei geht ein Maler seiner Arbeit nach.

Was sich wie eine besonders wilde Mischung an Kunstformen anhört, ist die Quintessenz des „Chilli Jazz Kongress“. Am kommenden Wochenende ist es in Heiligenkreuz im Lafnitztal wieder so weit und im Gasthof Pummer Rudi wird Kunst geschaffen – und gelebt.