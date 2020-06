U-Haft bis 17. Dezember verlängert

Jener 32-jährige Ex-FPÖ-Politiker aus dem Bezirk Oberpullendorf, der zu Halloween ein 13-jähriges Mädchen in Großhöflein angeschossen haben soll, bleibt in Untersuchungshaft. Die U-Haft wurde bei einer Haftverhandlung am Montag bis zum 17. Dezember verlängert. Christian Supper, Anwalt des mutmaßlichen Schützen, hofft, dass bis dahin auch das schusstechnische sowie das medizinische Gutachten vorliegt.

Der Anwalt sieht Anzeichen, das Gericht könnte vom Tötungsvorsatz abrücken. Dann bliebe absichtliche oder fahrlässige schwere Körperverletzung. Sein Mandant habe der am Becken getroffenen Eisenstädterin eine Akontozahlung angeboten. Es gebe Briefkontakt, aber noch keine Entscheidung. Wie hoch letztlich die Schadenersatz-Summe sei, hänge nicht zuletzt vom medizinischen Gutachten ab.