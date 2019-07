TV-Hit kommt ins Burgenland: „Wipeout“-Parcours für Parndorf

The Big Red Balls, The Dizzy Dummy, The Sweeper, The Sucker Punch, oder Ring-A-Ding – Fans der weltweit beliebten TV-Show „Wipeout“ kennen all diese Begriffe. Kandidaten müssen darin einen extrem herausfordernden Hindernisparcours absolvieren. Wer den Actionpark immer schon einmal selbst ausprobieren wollte, bekommt dazu nun in Parndorf die Gelegenheit. Denn direkt vor dem Haupteingang zum Fashion Outlet entsteht der erste Wipeout-Standort Österreichs – ja weltweit außerhalb der Niederlande.