Natur

Turmfalken brüten über Eingang zur Thermenhotel

Turmfalken brüten in der St. Martins Therme: Erstes Ei im Nistkasten über dem Eingang entdeckt – Liveblick auf das Brutgeschehen.
03.05.2026, 04:30

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In der St. Martins Therme & Lodge sorgt ein Turmfalken-Paar derzeit für Aufmerksamkeit: Die Tiere haben den Nistkasten direkt über dem Lodge-Eingang bezogen, die Brutsaison ist bereits im Gange. Über eine installierte Kamera wurde schon ein erstes Ei gesichtet. Üblicherweise umfasst ein Gelege drei bis sechs Eier.

Live-Einblick in das Brutgeschehen unter diesem Link.

Aktuell ist das Weibchen beim Brüten zu beobachten. Nach etwa 27 bis 29 Tagen werden die Jungvögel schlüpfen. In weiterer Folge übernimmt auch das Männchen eine Rolle bei der Versorgung des Nachwuchses.

Der exponierte Brutplatz über dem Haupteingang wird jedes Jahr von Turmfalken genutzt, mitunter auch von Waldohreulen. Gäste können das Geschehen aus nächster Nähe beobachten.

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Die Nistkästen an der Lodge wurden vom Team der St. Martins Therme & Lodge gefertigt und sind heuer allesamt von Turmfalken besetzt. Im Rahmen des „Eco-Minded Teambuilding“ der ST. MARTINS Business Lodge können Seminarteilnehmer solche Nistkästen selbst bauen, gestalten und an geeigneten Standorten anbringen.

Ein Detail am Rande: Falken sind stammesgeschichtlich näher mit Papageien verwandt als mit klassischen Greifvögeln.

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