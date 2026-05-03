Turmfalken brüten über Eingang zur Thermenhotel

In der St. Martins Therme & Lodge sorgt ein Turmfalken -Paar derzeit für Aufmerksamkeit: Die Tiere haben den Nistkasten direkt über dem Lodge-Eingang bezogen, die Brutsaison ist bereits im Gange. Über eine installierte Kamera wurde schon ein erstes Ei gesichtet. Üblicherweise umfasst ein Gelege drei bis sechs Eier.

Aktuell ist das Weibchen beim Brüten zu beobachten. Nach etwa 27 bis 29 Tagen werden die Jungvögel schlüpfen. In weiterer Folge übernimmt auch das Männchen eine Rolle bei der Versorgung des Nachwuchses.

Der exponierte Brutplatz über dem Haupteingang wird jedes Jahr von Turmfalken genutzt, mitunter auch von Waldohreulen. Gäste können das Geschehen aus nächster Nähe beobachten.