Turmfalken-Weibchen bricht sich bei Autounfall in Haringsee ein Bein

Sie ist wahrlich eine Bruchpilotin, das Turmfalken-Weibchen, das Ende Dezember in die von "Vier Pfoten" geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) gebracht wurde. Eine Dame aus Haringsee (Bezirk Gänserndorf) hatte sie am Straßenrand gefunden, wo sie nach einem Zusammenstoß mit einem Auto hilflos saß.

Ihr Bein war gebrochen. Nach einem Aufenthalt in der Tierklinik kam „Ella“, wie sie genannt wurde, vor kurzem zurück in die EGS, wo sie nun bereits fleißig das Fliegen übt, um bald wieder in die Freiheit entlassen zu werden.