Nach Falken-Drama: Überraschende Entdeckung in den Baumkronen

Um uns herum war es stockdunkel, tiefer Wald, wir standen an. Vor uns ein Fußweg, etwa halb so breit wie unser Auto. Das Navi sagte beharrlich: „Weiter geradeaus!“ Der Lieblingsmann sagte: „Sicher nicht.“ Ich: „Wir müssen weiter!“ Er: „Nein, das ist der Stoff, aus dem die Schlagzeilen sind – ,Lkw steckte in Tunneleinfahrt’ oder ,Auto in See gelenkt’. Und wieso? Weil’s das Navi gesagt hat. Hier. Ist. Schluss.“

Aber Schluss war keine Option

Wir waren eineinhalb Stunden gefahren und hatten einen Turmfalken im Kofferraum.

Den Vogel hatten wir bei der Waldarbeit verschreckt und flugunfähig über den Weg hüpfen gesehen. Drei Stunden später gingen wir noch einmal hin, und da er nach wie vor an derselben Stelle saß, nahmen wir ihn mit.

Die Tierärztinnen staunten kurz über den neuen Patienten (hier auf dem Land behandelt man eher Rinder und Pferde, Hunde und Katzen). Aber obwohl es bereits Abend und nach Ordinationsschluss war, untersuchten sie den Falken von Kopf bis Schwanzfeder.

Nicht gebrochen, nur verstaucht

Dann stellten sie einhellig fest: „Tier geschwächt, aber beide Flügel unversehrt, nichts gebrochen, eventuell verstaucht.“ Sie halfen uns mit Kontakten aus, und schließlich fand ich einen Platz in einem Wildtierauffangzentrum, in dem wir auch in der Nacht ankommen durften.