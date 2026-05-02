Wie das Burgenland aktuell den Borkenkäfer bekämpft
Zusammenfassung
- Borkenkäfermonitoring im Burgenland mit acht Fallen gestartet.
- Ziel: Früherkennung soll Massenvermehrung eindämmen.
- Klimawandel schwächt Wälder und erhöht Befallrisiko.
Im Burgenland setzt die Landesforstinspektion auf ein Borkenkäfermonitoring, um Wälder nachhaltig zu schützen. Gemeinsam mit dem Bundesforschungszentrum für Wald werden im Rahmen eines österreichweiten Systems Daten zum Flug der Schädlinge erhoben. Ziel ist es, eine Massenvermehrung durch frühzeitiges Erkennen einzudämmen.
An acht Standorten in den Gemeinden Forchtenstein, Mannersdorf an der Rabnitz, Oberwart, Kukmirn und St. Martin an der Raab wurden Borkenkäferfallen mit artspezifischem Lockstoff aufgestellt. Diese sollen die Käfer anziehen und so Rückschlüsse auf deren Populationsentwicklung ermöglichen. Die Ergebnisse werden wöchentlich aktualisiert und sind über eine Webseite abrufbar.
„Diese Initiative hilft bei der frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung des Käferbefalls in den Wäldern“, erklärte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner. Das Monitoring diene dem nachhaltigen Schutz und werde angesichts klimatischer Veränderungen immer wichtiger.
Rund ein Drittel der Landesfläche im Burgenland ist bewaldet, etwa ebenso hoch ist der Anteil an Nadelholz. Vor allem Fichtenbestände geraten durch die fortschreitende Klimaerwärmung und extreme Wetterereignisse zunehmend unter Druck. Geschwächte Bestände sind anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer, wodurch es zu Schäden und hohem Schadholzanfall kommen kann.
„Mit diesem Monitoring wird nach der Devise ‚Früh erkennen, Wälder schützen‘ bereits präventiv die Ausbreitung der Borkenkäfer eingedämmt“, so Dorner.
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