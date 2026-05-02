Wie das Burgenland aktuell den Borkenkäfer bekämpft

Im Burgenland setzt die Landesforstinspektion auf ein Borkenkäfermonitoring , um Wälder nachhaltig zu schützen. Gemeinsam mit dem Bundesforschungszentrum für Wald werden im Rahmen eines österreichweiten Systems Daten zum Flug der Schädlinge erhoben. Ziel ist es, eine Massenvermehrung durch frühzeitiges Erkennen einzudämmen.

An acht Standorten in den Gemeinden Forchtenstein, Mannersdorf an der Rabnitz, Oberwart, Kukmirn und St. Martin an der Raab wurden Borkenkäferfallen mit artspezifischem Lockstoff aufgestellt. Diese sollen die Käfer anziehen und so Rückschlüsse auf deren Populationsentwicklung ermöglichen. Die Ergebnisse werden wöchentlich aktualisiert und sind über eine Webseite abrufbar.

„Diese Initiative hilft bei der frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung des Käferbefalls in den Wäldern“, erklärte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner. Das Monitoring diene dem nachhaltigen Schutz und werde angesichts klimatischer Veränderungen immer wichtiger.