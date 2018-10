Türkise Show mit Kanzlerbonus in der Oberwarter Sporthalle

Türkise Ballons, eine orchestrierte Show und viel Applaus für die Landes- und Bundesspitze der ÖVP. In Oberwart wurde der „Plan für das Burgenland“ der Volkspartei in der abgedunkelten und in türkisem Licht erleuchteten Sporthalle imposant inszeniert. Rund 1100 Besucher aus dem ganzen Land pilgerten zur „Steiner-Kurz-Show“ unter dem Motto „Bereit für die Zukunft“ in die Südmetropole.