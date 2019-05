Die 100-minütige Debatte zum Misstrauensantrag war über weite Strecken ein türkis-blauer Schlagabtausch.

ÖVP-Mann Wolf titulierte Tschürtz als Teil einer „ Ibiza-Bande“, was dem FPÖ-Frontmann so „im Herzen weh“ tat, dass er sich zurückhalten musste, „dass mir nicht die Tränen kommen“. SPÖ-Landtagspräsidentin Verena Dunst erinnerte Wolf daraufhin an „die Würde des Hauses“.

Er habe vom Gespräch in der Finca nichts gewusst, der Inhalt sei „verantwortungslos und unentschuldbar“. Aber Strache sei zurückgetreten, „was hätte er noch tun sollen – Suizid?“, ereiferte sich Tschürtz in Richtung ÖVP, die er am „menschlichen Tiefpunkt“ sieht.

Weil im Ibiza-Video auch von versteckter Parteienfinanzierung über Vereine die Rede ist, will die ÖVP von Tschürtz noch wissen, an welche Firmen er in seiner Amtszeit Aufträge vergeben hat und wie er es mit FPÖ-nahen Vereinen hält. Er werde das innerhalb der vorgeschriebenen sechs Wochen schriftlich „glasklar“ beantworten, kündigte Tschürtz an. Schon jetzt könne er sagen, dass „kein einziger Euro missbräuchlich verwendet wurde“.