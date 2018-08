Tschürtz führt FPÖ 2020 in die Landtagswahl

Ober sticht Unter: Die von FPÖ-Landeschef Hans Tschürtz angefachte Diskussion über ein mögliches Antreten von FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer als Spitzenkandidat bei der burgenländischen Landtagswahl ist durch ein Machtwort von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache beendet worden. Der blaue Vizekanzler hatte am Sonntag in einem KURIER-Interview unmissverständlich klargestellt, das sei ein „interessanter Vorschlag, aber ich denke, dass sich Norbert Hofer weiter auf seine Arbeit als Minister konzentrieren soll und wird“.

Wie berichtet, hatte Tschürtz in den vergangenen Jahren immer wieder laut darüber nachgedacht, Hofer 2020 den Vortritt zu lassen. Hintergrund war die Hoffnung, mit Hofer als Zugpferd die Stimmen zu maximieren. Zum Vergleich: Mit Tschürtz an der Spitze kam die FPÖ bei der Landtagswahl auf 15 Prozent, bei der Nationalratswahl 2017 waren die Blauen mit Hofer als Spitzenkandidat im Burgenland mit 25,2 Prozent fast schon auf Augenhöhe mit SPÖ und ÖVP; und bei der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016 erreichte Hofer in seinem Heimatbundesland mit 61,4 Prozent das beste Länderergebnis überhaupt.