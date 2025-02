Trotz Vogelgrippe: Genügend heimische Eier im Burgenland verfügbar

"Im Burgenland droht kein Engpass und es wird auch in den kommenden Monaten und zu Ostern genug heimische Eier geben", erklärte LK-Präsident Nikolaus Berlakovich gemeinsam mit Heinz Schlögl , Obmann der Geflügelwirtschaft Burgenland.

Durch die Vogelgrippe sind in Europa Millionen Legehennen verendet, in Österreich waren es rund 200.000 von insgesamt 7,3 Millionen. Trotz dieser Entwicklung produziert das Burgenland weiterhin auf Hochtouren.

"Es gibt zwar zurzeit etwas weniger Eier auf dem Markt, aber es gibt keinen Engpass", so Schlögl, der 80.000 Legehennen in Bodenhaltung und 40.000 Junghennen in Draßmarkt hält.