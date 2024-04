Diskussion um Expertenpapier: Wie viele Eier sind pro Woche empfohlen?

Für Gesprächsstoff in unserem Nachbarland sorgt derzeit die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): In ihren neuen Ernährungsempfehlungen führt sie nur mehr ein Ei pro Woche an, also etwa als Frühstücks- oder Spiegelei . Lebensmittel, die verarbeitete Eier enthalten, beispielsweise Nudeln, Gebäck oder Kuchen, kommen noch zusätzlich hinzu . Bisher waren es – so wie auch in der aktuellen österreichischen Ernährungspyramide – drei Eier pro Woche .

In Maßen

„Die neue Empfehlung, nur noch ein Ei pro Woche zu verzehren, geht an der Lebenswirklichkeit vorbei“, wird in der Süddeutschen Zeitung der Leiter des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin an der TU München, Hans Hauner, zitiert. Diese Empfehlungen seien keine Verbote, sondern Orientierung für eine gesunde, nachhaltige Ernährung, „die niemanden abhalten sollte, in Maßen Ostereier zu essen“, sagt Hauner.

Weil Eier relativ viel Cholesterin enthalten, gab es in der Vergangenheit den Verdacht, dass sie zu einem erhöhten Cholesterinspiegel und damit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko beitragen, sagt Karsten Köhler, Professor für Bewegung, Ernährung und Gesundheit an der TU München in der Süddeutschen: Dies sei inzwischen widerlegt, Studien zeigten keinen negativen – aber auch keinen positiven – Einfluss des Eierkonsums auf das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.