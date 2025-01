Trotz Anti-Windkraft-Votum: Burgenländer bauen Windpark in Kärnten

Gegenwind für Erneuerbare Energien in Österreichs südlichstem Bundesland: Am Sonntag sprach sich bei einer Volksbefragung eine knappe Mehrheit (51,5 Prozent der Stimmen) gegen die Errichtung neuer Windkraftanlagen auf Kärntner Bergen und Almen aus.

Bis zur Inbetriebnahme des Windparks Bärofen wird es noch eine Weile dauern: Laut der Kleinen Zeitung ist diese für Juli 2026 geplant. Also 15 Jahre, nachdem der Kärntner Pionier für Erneuerbare Energien, Franz Dorner, das Projekt initiiert hat. Er bleibt in die Umsetzung weiterhin als Partner involviert. Zur Übergabe des Projektes an die Parndorfer Firma sagt er: "Mich persönlich freut es besonders, dass es sich um keinen großen Konzern handelt, sondern um einen Familienbetrieb, bei dem auch der Chef des Unternehmens vor Ort ist.”

Windkraft-Rekord am Sonntag und Platz 1 in Europa

Randnotiz: Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet am Tag des Kärntner Anti-Windkraft-Votums in Österreich ein neuer Windstrom-Produktionsrekord aufgestellt wurde: Laut der "IG Windkraft" wurden am Sonntag 81,28 Gigawattstunden Strom aus Windkraft erzeugt. Das entspricht rund 60 Prozent des Strombedarfs in Österreichs Netzen. Im europäischen Vergleich erreichte Österreich am Sonntag sogar den ersten Platz beim Windstromanteil.