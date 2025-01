Kärntner Absage an Windkraft: Warum trotzdem weiter Windräder gebaut werden

Noch bevor Montagfrüh eine Diskussion über die Windkraft in Österreich starten konnte, platze eine Meldung des Dachverbandes IG Windkraft herein: Am Sonntag lag die Strom-Produktion durch Windkraftanlagen in Österreich bei einem neuen Rekord von 81,28 Gigawattstunden. Der Anteil der Windkraft an der gesamten Stromproduktion lag bei 57,8 Prozent, also sogar deutlich vor der Wasserkraft. Den bisherigen Rekord gab es erst am 24. Dezember 2024 mit 79,3 GWh.