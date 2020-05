Trio scheiterte bei Bankomat-Diebstahl

Es war am Montag gegen 2 Uhr Früh, als bei der Polizei im Bezirk Oberpullendorf der Alarm einging: In Mannersdorf an der Rabnitz hatten bislang unbekannte Täter versucht, den Bankomat der Raiffeisenbank zu stehlen. „Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet“, schildert Bezirkspolizeikommandant Emmerich Schedl im Gespräch mit dem KURIER. Die Täter sind offensichtlich durch den Zeugen gestört worden und suchten daraufhin ohne Beute das Weite.

Aber auch ein technisches Missgeschick dürfte zum Scheitern des Coups beigetragen haben. „Die Täter hatten ein Seil um den Bankomaten gespannt, um diesen so aus der Verankerung zu reißen. Doch das Seil ist abgerissen“, erklärt Bankstellenleiter Walter Windisch.

Eine Alarmfahndung verlief erfolglos. Laut Polizei dürfte es sich um drei Täter handeln, die mit einem hellen Kombi unterwegs gewesen waren. Im Foyer der Bank wurden mittels Videokamera Aufzeichnungen gemacht, die nun von der Polizei ausgewertet werden. „Die Männer waren maskiert“, sagt Bank-Direktor Engelbert Herics.

Der entstandene Sachschaden sei gering, sagt Herics. Der Bankomat war am Montagvormittag wieder einsatzbereit.

Das Geldinstitut war bereits im Juni des Vorjahres Ziel eines Kriminellen gewesen. Damals stürmte ein mit Baseballkappe und Sonnenbrille bekleideter Mann in die Bank und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Waffe. Der Täter flüchtete jedoch ohne Beute