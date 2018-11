Tridonic-Forschung als Lichtblick

Die am Dienstag angekündigte Schließung des Tridonic-Produktionsstandorts in Jennersdorf hat das offizielle Burgenland kalt erwischt – noch in der Vorwoche war der LED-Produzent bei einer Gala in Eisenstadt mit einem Innovationspreis des Landes ausgezeichnet worden. Man habe erst durch die Mitteilung des Vorarlberger Mutterkonzerns Zumtobel vom Aus für Tridonic erfahren, hieß es am Mittwoch unisono von Politik und Wirtschaft.

Wie berichtet, schließt Zumtobel die Produktion seiner Komponententochter im Südburgenland und verlagert diese aus Kostengründen ins serbische Niš. Im Burgenland verlieren 90 Mitarbeiter (70 Inländer sowie 20 Ungarn und Slowenen) ihre Arbeitsplätze. Für sie will der Konzern neben einem freiwilligen Abfertigungsprogramm auch eine Stiftung gründen. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit gut 30 „hoch qualifizierten Arbeitsplätzen“, würde aber in Jennersdorf bleiben, versicherte Tridonic-Geschäftsführer Thomas Erath.