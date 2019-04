Treibstoff: In welchem Bezirk das Tanken am billigsten ist

Laut dem Spritpreisrechner der Regulierungsbehörde E-Control ist Oberpullendorf jener Bezirk, in dem die Spritpreise am niedrigsten sind. Die Auswertung der Preismeldungen der Tankstellen hat ergeben, dass im ersten Quartal in Oberpullendorf im Schnitt 1,219 Euro pro Liter Diesel und 1,269 Euro pro Liter Super95 zu zahlen waren. Im Vergleich dazu ist Mattersburg der teuerste burgenländische Tankbezirk mit einem Preis von 1,329 Euro pro Liter Diesel beziehungsweise 1,389 Euro pro Liter Benzin.

Der Blick auf ganz Österreich zeigt, dass der Bezirk Schärding in Oberösterreich mit 1,419 Euro für Diesel und 1,429 Euro für Super95 am teuersten ist. Am günstigsten kann im Bezirk Zwettl getankt werden, nämlich für 1,179 Euro pro Liter Diesel und 1,238 Euro pro Liter Super95.