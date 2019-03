Traktordieb ging der Sprit aus, er flüchtete zu Fuß

Einem Traktordieb ist in der Nacht auf Sonntag in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) der Sprit ausgegangen. Der Unbekannte hatte einen abgestellten Traktor kurzgeschlossen und war damit ein paar hundert Meter über diverse Güterwege Richtung Ungarn davongefahren, teilte die Polizei am Montag mit.