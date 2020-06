Traditionsbetrieb ist in Geldnöten

Seit mehr als hundert Jahren ist das Gasthaus Raffel eine Institution in Jennersdorf. Inhaber Ernst Kampel-Kettner stand laut Bürgermeister Willi Thomas auch gestern mit seinen 87 Jahren in der Gaststube und bewirtete mehr als 100 Besucher. Obwohl für den 87-jährigen Unternehmer kein einfacher Tag war, er selbst wollte sich gegenüber dem KURIER nicht äußern. Denn gestern reichte sein Anwalt Werner Dax den Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Eisenstadt ein, wie der Verband Creditreform mitteilte. Passiva von 617.000 Euro stehen 44.000 Euro an Aktiva gegenüber. Sieben Gläubiger und 15 Arbeitnehmer sind betroffen.