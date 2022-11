Touristiker Ochsenhofer will nach „Vollsprint“ durchatmen

Im Juli 2021 waren Ochsenhofer, Brigitte Pelzer (fürs Mittelburgenland) und Patrick Hierner (Nordburgenland) als Geschäftsführer der drei Regionalverbände angetreten; zuvor gab es landesweit 15 Verbände.

Was er in seinen letzten Berufsjahren machen möchte, weiß Ochsenhofer noch nicht: „Ich denke darüber nach“. Zunächst stehe die geordnete Übergabe im Regionalverband an: „Man muss eine Tür zumachen, bevor man eine andere aufmacht“. Die Geschäftsführung des gemeinsam mit seiner Frau Jutta aufgebauten Reisebüros Fox Tours hat er beim Wechsel in den Südburgenland Tourismus zurückgelegt.

Burgenland-Tourismus-Chef Dietmar Tunkel dankte Ochsenhofer für „Enthusiasmus und Umsetzungsstärke“. Wer Ochsenhofer nachfolgt, ist offen. Die Suche wurde gestartet, so Tunkel.