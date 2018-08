Tourismusgesellschaft: Podersdorf sucht „sicheren Hafen“

Neger, so wird in Podersdorf erzählt, wolle nicht für etwas den Kopf hinhalten, was vor ihrer Amtszeit passiert sei – der Ausbau des „Gemeindehafens“ um 1,3 Millionen Euro. Damaliger Tourismus-Geschäftsführer in Podersdorf war Hannes Anton, seit gut einem Jahr Tourismusdirektor des Burgenlandes. In einem Schreiben Negers an den Prüfungsausschuss des Gemeinderates, das dem KURIER anonym zugegangen ist, wird das Fehlen wesentlicher Dokumente beklagt. Es konnten „keine Unterlagen zur Übernahme bzw. Übergabe des Gesamtprojektes eruiert werden, damit sind auch keine Gewährleistungsfristen bekannt“. Auch sei das Projekt „wohl nicht fertiggestellt“ und es würden „für den Betrieb wichtige Sicherheitseinrichtungen fehlen“.

Laut KURIER-Informationen soll es mittlerweile zwar Unterlagen geben, die würden aber nicht ausreichen. Deshalb steht die Einschaltung von Gemeindeaufsicht und eventuell Staatsanwaltschaft im Raum.