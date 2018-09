Tourismus: Ein Bauerngartl zum Relaxen

Zufällig kommt der Besucher in Unterhasel kaum vorbei. Der Ortsteil von Bernstein im Bezirk Oberwart liegt idyllisch am Hang, mit Ausblick auf den Geschriebenstein. Hochlandrinder stehen auf der „ Almfläche“ rund ums Bauerngartl. Eine besondere Urlaubsdestination im Südburgenland.

2006 hat es Gregor Kögl von Tirol nach Unterhasel verschlagen. „Ich habe mir hier ein Grundstück gekauft und begonnen ein Haus umzubauen“, sagt Kögl. Im damaligen Wirtshaus in dem Ortsteil hat er Gerlinde, seine spätere Frau, kennengelernt. „Ich habe im elterlichen Gasthaus mitgeholfen und es dann übernommen“, sagt Gerlinde Kögl, doch 2008 entschieden sich die beiden, das Wirtshaus zu schließen. Ein neuer Betriebszweig neben der acht Hektar großen Landwirtschaft musste her. „2010 haben wir am Köglhof mit zwei Ferienwohnungen begonnen“, sagt Kögl. Danach kam „Schule am Bauernhof dazu“, ebenso wie einige Tiere – weiße Barockesel, Meerschweinchen und Hochlandrinder leben heute am Hof und sind die Attraktion für Jung und Alt.