Tourismus am Neusiedler See: Sonnige Aussichten werfen Schatten

„Das ist nur der Anfang, wir werden derartige Veranstaltungen ab sofort regelmäßig durchführen“, kündigte NTG-Geschäftsführer Stefan Schindler an. Laut Markus Pfeffer, Marketingleiter der St. Martins Therme & Lodge, ist das auch dringend notwendig. Bereits jetzt gebe es aufgrund fehlender Mitarbeiter gewisse Einschränkungen beim Angebot für die Gäste: „Der Fachkräftemangel wird noch ein Riesenproblem, das zieht sich durch alle Branchen und Bereiche – von der Reinigung bis zum Management.“ Laut Schindler gibt es in Ungarn bereits Bestrebungen, in Österreich tätige Landsleute abzuwerben.

Das Begeistern von jungen Menschen für einen beruflichen Werdegang im Tourismus sei aber nur ein Schritt, der gesetzt werden müsse. Ein anderer ist laut Schindler, die „Tourismusgesinnung in der Region Neusiedler See zu heben – sowohl nach innen als auch nach außen“. Relevante Themen sollen in Zukunft besser kommuniziert werden. „Damit die Menschen wissen, welch große Bedeutung der Tourismus in der Region hat“, sagt Schindler. Das gelte auch für die Unterkunftsgeber beziehungsweise alle touristisch tätigen Unternehmer. Die waren dann am Nachmittag im Weinwerk geladen, um die Arbeit der NTG besser kennenzulernen und mehr über die neuesten Entwicklungen in der Region zu erfahren.