Tourismus 2018: Mehr Gäste, aber weniger Nächte

Interessant ist, dass die Zahl der Ankünfte leicht gestiegen ist: Exakt 1.061.155 Gäste wurden im Vorjahr in den Tourismusbetrieben registriert, das ist ein Plus von 0,3 Prozent. Die Vier- und Fünf-Sterne-Unterkünfte dürfen sich sogar über ein leichtes Plus von 0,5 Prozent freuen. Insgesamt ergibt das einen durchschnittlichen Aufenthalt von 2,78 Nächten pro Gast.

Hier rechnet die ÖVP im Zuge ihrer Kritik vor, dass eine weitere Steigerung der Nächtigungen nur durch einen Ausbau der Kapazitäten zu bewerkstelligen sein wird. „Zieht man die Nächte der Campingplätze ab, bleiben für rund 23.000 Gästebetten 2,65 Millionen Übernachtungen – das ergibt eine Jahresauslastung von 115 Nächtigungen pro Gästebett“, sagt der zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer.

Dieser Meinung schließt sich Burgenlands Tourismusdirektor Hannes Anton an: „Wir brauchen neue Betten und eine Qualitätsoffensive – sowohl in den Betrieben als auch im Auftritt und das von Nord bis Süd.“ Vor allem was die Möglichkeit von Online-Buchungen betrifft, hinke das Burgenland im Vergleich weit hinterher: „Problematisch ist auch, dass viele Betriebe ihre Betten nicht nur für eine Nacht vermieten wollen. Das hinterlässt bei den Gästen, etwa bei Kulturveranstaltungen, oft einen schlechten Beigeschmack“, sagt Anton, der mit der Bettenauslastung von 35 Prozent zufrieden ist: „Damit liegen wir im Mittelfeld, nur Vorarlberg, Salzburg und Tirol stehen noch besser da.“